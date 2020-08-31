Дарья Касаткина в Нью-Йоркском «пузыре» показала навыки игры в сепактакрау

68-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина, которая находится в Нью-Йоркском «пузыре», продемонстрировала навыки игры в малайский волейбол (или сепактакрау). Для игры в этот вид спорта необходимо перекидывать мяч ногами через низко натянутую сетку.

Видео можно посмотреть на странице WTA «Твиттере».

В первом круге Открытого чемпионата США 23-летняя Касаткина 31 августа встретится с украинкой Мартой Костюк. В активе Касаткиной две победы на турнирах WTA. В 2017 году россиянка выиграла турнир в Чарльстоне, а в 2018-м – Кубок Кремля.

«Пузырь» — это зона, где созданы особые меры безопасности для нераспространения коронавируса. Организаторы создали для игроков «Проект Манхэттен», воссоздав в «пузыре» знаменитый район Нью-Йорка.