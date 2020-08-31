Чесноков: Медведев вполне может преуспеть на US Open 2020

Финалист Кубка Дэвиса — 1995 Андрей Чесноков рассказал о шансах финалиста Открытого чемпионата США 2019 года Даниила Медведева на нынешнем турнире.

«Медведев вполне может преуспеть на этом турнире, хотя прогнозы в сложившейся ситуации — дело неблагодарное. Потенциал у Даниила огромный, что показал прошлогодний выход в финал и битва там с Надалем. В принципе что Медведев, что Хачанов с Рублёвым ещё молоды и в дальнейшем будут только прибавлять. Но то, как все готовились к этому соревнованию в условиях пандемии коронавируса, говорит о том, что каждый — и не только наши теннисисты — может всех удивить как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Будь то выход в финал и победа в турнире или неожиданный вылет на ранних стадиях. Поэтому что-то о шансах участников можно будет говорить уже только в ходе турнира, хотя бы после двух-трёх кругов», — приводят слова Чеснокова «Известия».

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