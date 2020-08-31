Чесноков: Медведев вполне может преуспеть на US Open 2020

Финалист Кубка Дэвиса — 1995 Андрей Чесноков рассказал о шансах финалиста Открытого чемпионата США 2019 года Даниила Медведева на нынешнем турнире.
«Медведев вполне может преуспеть на этом турнире, хотя прогнозы в сложившейся ситуации — дело неблагодарное. Потенциал у Даниила огромный, что показал прошлогодний выход в финал и битва там с Надалем. В принципе что Медведев, что Хачанов с Рублёвым ещё молоды и в дальнейшем будут только прибавлять. Но то, как все готовились к этому соревнованию в условиях пандемии коронавируса, говорит о том, что каждый — и не только наши теннисисты — может всех удивить как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Будь то выход в финал и победа в турнире или неожиданный вылет на ранних стадиях. Поэтому что-то о шансах участников можно будет говорить уже только в ходе турнира, хотя бы после двух-трёх кругов», — приводят слова Чеснокова «Известия».
Долгожданный и непредсказуемый. 10 причин следить за US Open-2020
- 31 августа 2020
-
00:48
-
00:33
-
00:00
- 30 августа 2020
-
23:13
-
22:22
-
20:46
-
19:38
-
16:58
-
16:58
-
16:01
-
15:43
-
15:18
-
15:01
-
14:39
-
14:19
-
13:18
-
12:46
-
10:39
-
09:36
-
03:39
-
02:31
-
00:12
- 29 августа 2020
-
23:16
-
23:03
-
22:20
-
21:59
-
21:24
-
20:21
-
18:38
-
17:59
-
17:59
-
17:39
-
16:02
-
13:43
-
13:20