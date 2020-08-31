С. Уильямс стала 8-й ракеткой мира, Осака — 9-й, Азаренко — 27-й

В обновлённом рейтинге WTA от 31 августа американка Серена Уильямс поднялась на восьмую строчку, японка Наоми Осака — на девятую. Представительница Беларуси Виктория Азаренко, выигравшая турнир в Нью-Йорке, стала 27-й ракеткой мира.

Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, опустилась на 29-ю позицию.

Рейтинг WTA. 31 августа

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6356.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.

4 (4). Софья Кенин (США) — 4590.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4580.

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.

7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335.

8 (9). Серена Уильямс (США) — 4080.

9 (10). Наоми Осака (Япония) — 4020.

10 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010.

…

27 (59). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1832.

29 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…

32 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1540…

34 (32). Светлана Кузнецова (Россия) — 1527...

42 (41). Вероника Кудерметова (Россия) — 1388...

62 (62). Анна Блинкова (Россия) — 984...

70 (68). Дарья Касаткина (Россия) — 905...

87 (85). Анастасия Потапова (Россия) — 759.

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