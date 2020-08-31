Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

С. Уильямс стала 8-й ракеткой мира, Осака — 9-й, Азаренко — 27-й

С. Уильямс стала 8-й ракеткой мира, Осака — 9-й, Азаренко — 27-й
Теннис / WTA 0

В обновлённом рейтинге WTA от 31 августа американка Серена Уильямс поднялась на восьмую строчку, японка Наоми Осака — на девятую. Представительница Беларуси Виктория Азаренко, выигравшая турнир в Нью-Йорке, стала 27-й ракеткой мира.

Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, опустилась на 29-ю позицию.

Рейтинг WTA. 31 августа
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6356.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
4 (4). Софья Кенин (США) — 4590.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4580.
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.
7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335.
8 (9). Серена Уильямс (США) — 4080.
9 (10). Наоми Осака (Япония) — 4020.
10 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010.

27 (59). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1832.
29 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…
32 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1540…
34 (32). Светлана Кузнецова (Россия) — 1527...
42 (41). Вероника Кудерметова (Россия) — 1388...
62 (62). Анна Блинкова (Россия) — 984...
70 (68). Дарья Касаткина (Россия) — 905...
87 (85). Анастасия Потапова (Россия) — 759.

Возвращение королевы Виктории. Первый титул Азаренко за четыре года

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020