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Аслан Карацев поднялся на 54 строчки в рейтинге ATP

Аслан Карацев поднялся на 54 строчки в рейтинге ATP
Теннис / ATP 0

В обновлённом рейтинге ATP от 31 августа российский теннисист Аслан Карацев, выигравший челленджер в Праге, поднялся на 54 позиции и стал 140-й ракеткой мира.

Рейтинг ATP. 31 августа
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 860.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 7135.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5095.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3630.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2940.
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555.

14 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 2234...
16 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2120...
114 (114). Евгений Донской (Россия) — 505…
140 (194). Аслан Карацев (Россия) — 394.

Карацев обыграл Грикспора и со второй попытки выиграл турнир в Праге
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