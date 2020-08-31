Аслан Карацев поднялся на 54 строчки в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 31 августа российский теннисист Аслан Карацев, выигравший челленджер в Праге, поднялся на 54 позиции и стал 140-й ракеткой мира.



Рейтинг ATP. 31 августа

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 860.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 7135.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5095.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3630.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2940.

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555.

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14 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 2234...

16 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2120...

114 (114). Евгений Донской (Россия) — 505…

140 (194). Аслан Карацев (Россия) — 394.