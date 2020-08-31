Раонич — о победной серии Джоковича: это как вообще возможно?

Канадский теннисист Милош Раонич после финала «Мастерса» в Цинциннати, в котором он уступил сербу Новаку Джоковичу, отреагировал на победную серию первой ракетки мира. Джокович в сезоне-2020 выиграл 23 матча и не потерпел ни одного поражения.

«23-0 — это как вообще возможно? Если честно, если бы я начал сезон с серии 3-0, был бы просто счастлив.

Здорово, что теннис вновь вернулся после столь длительной паузы. Мы были сильно подавлены из-за пандемии коронавируса.

Здорово, что спортивные соревнования возвращаются. Я желаю всего лучшего всем, кого затронула пандемия. Вы в моих молитвах», — цитирует Раонича Tennis World USA.

Теннисный сезон был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса и возобновился в начале августа.