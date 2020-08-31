Мать Маррея: Энди может представлять опасность для соперников на US Open

Джуди Маррей, мать британского теннисиста Энди Маррея, поделилась ожиданиями от выступления сына на US Open. Британец принял участие в «Мастерсе» в Цинциннати (США), который был перенесён в Нью-Йорк. Там Маррей победил немца Александра Зверева и дошёл до третьего круга, где уступил канадцу Милошу Раоничу.

«Я довольна тем, как он двигался, ведь его игра основана на работе, которую он проделывает на корте. Его успехи зависят от настроя, он никогда не смирится с поражением, его физической формы и движения. Поэтому есть поводы для оптимизма. Пока ещё рано говорить, но, как мне кажется, появились хорошие знаки, что он может представлять опасность для соперников на US Open. Конечно, если будет оставаться здоровым и в форме.

Обычно я еду на US Open. Я люблю Нью-Йорк, мы ездим туда с 2003 года, когда сыновья ещё играли на юниорском турнире. Соревнования длятся две недели, обычно приезжаешь раньше на неделю и находишься там с семьёй. В этот раз всё будет иначе из-за ограничений. Конечно, всё это будет выглядеть странно», — цитирует Джуди Маррей Mail Online.