«Вас здесь нет, но вы всегда в наших сердцах». Ястремская обратилась к болельщикам

Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала новую запись в своём «твиттере». Теннисистка выложила видео, снятая на корте на US Open. Вокруг корта размещены огромные экраны с болельщиками. На трибуны фанатов пускать не будут из-за пандемии коронавируса.

«Уважаемые фанаты и наши болельщики, мы понимаем, что это грустно, что вы не можете быть здесь. Но мы знаем, что вы нас поддерживаете. Вас здесь нет, но вы в наших сердцах», — написала Ястремская.

Видео можно посмотреть в «твиттере» украинской теннисистки.

Теннисный сезон был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновился в начале августа турниром WTA в Палермо (Италия).

US Open стартует уже сегодня, 31 августа.