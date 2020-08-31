«Вас здесь нет, но вы всегда в наших сердцах». Ястремская обратилась к болельщикам
Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала новую запись в своём «твиттере». Теннисистка выложила видео, снятая на корте на US Open. Вокруг корта размещены огромные экраны с болельщиками. На трибуны фанатов пускать не будут из-за пандемии коронавируса.
«Уважаемые фанаты и наши болельщики, мы понимаем, что это грустно, что вы не можете быть здесь. Но мы знаем, что вы нас поддерживаете. Вас здесь нет, но вы в наших сердцах», — написала Ястремская.
Видео можно посмотреть в «твиттере» украинской теннисистки.
Теннисный сезон был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновился в начале августа турниром WTA в Палермо (Италия).
US Open стартует уже сегодня, 31 августа.
На US Open подтвердили заражение коронавирусом одного из игроков
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