Наоми Осака сомневается, что будет готова к стартовому матчу на US Open

Японская теннисистка Наоми Осака призналась, что не уверена в собственной готовности к US Open. Японка перед турниром «Большого шлема» принимала участие в «Мастерсе» в Цинциннати, который был перенесён в Нью-Йорк. Там она дошла до финала, но отказалась от игры из-за травмы. В итоге титул завоевала Виктория Азаренко.

В первом круге US Open Осака должна сыграть с соотечественницей Мисаки Дои.

«Я не знаю, как всё будет. Я просто надеюсь, что у меня будет возможность играть, что мне хватит времени на восстановление. Пока есть такое чувство, что я получу ответы на вопросы после первого матча на US Open.

Если честно, я сейчас нахожусь в некотором стрессе. Но в то же время я чувствую, что нужно напомнить себе о главном. Я сама решила ехать сюда, поэтому не должно быть стресса. Мне нужно быть счастливой от того, что я вообще играю здесь в теннис», — цитирует Осаку Tennis 365.

1-й день US Open – 2020. Джокович, Касаткина, Зверев, Осака на кортах Нью-Йорка. LIVE