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Метревели: повторить уровень 2019 года на US Open Медведеву будет очень тяжело

Метревели: повторить уровень 2019 года на US Open Медведеву будет очень тяжело
Теннис / US Open 2020 0

Известный комментатор Александр Метревели поделился ожиданиями от стартующего US Open. Он признался, что не ждёт повторения прошлогоднего успеха от россиянина Даниила Медведева, который в прошлом году дошёл до финала, где уступил в пяти сетах Рафаэлю Надалю.

«Он фантастически играл в прошлом году, и подтвердить этот уровень ему будет очень трудно. Даниил уже не смог защитить свой титул в Цинциннати, а дойти до финала US Open ещё сложнее. Сейчас он находится совсем в другой форме.

В 2019 году он разогнался, участвуя в нескольких турнирах подряд, а сейчас образовался шестимесячный простой. Кроме того, у него сложилось не самое удачное начало сезона, россиянин получил травму после Australian Open. Пока ничего не напоминает прежнего Даниила, но будем надеяться, что он подтянется.

У Даниила достаточно простые соперники в первых раундах, первую неделю он должен спокойно пройти. Потом многое будет зависеть от физической подготовки. Во всяком случае за ним будет интересно наблюдать», — цитирует Метревели «RT на русском».

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