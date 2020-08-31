Метревели: повторить уровень 2019 года на US Open Медведеву будет очень тяжело

Известный комментатор Александр Метревели поделился ожиданиями от стартующего US Open. Он признался, что не ждёт повторения прошлогоднего успеха от россиянина Даниила Медведева, который в прошлом году дошёл до финала, где уступил в пяти сетах Рафаэлю Надалю.
«Он фантастически играл в прошлом году, и подтвердить этот уровень ему будет очень трудно. Даниил уже не смог защитить свой титул в Цинциннати, а дойти до финала US Open ещё сложнее. Сейчас он находится совсем в другой форме.
В 2019 году он разогнался, участвуя в нескольких турнирах подряд, а сейчас образовался шестимесячный простой. Кроме того, у него сложилось не самое удачное начало сезона, россиянин получил травму после Australian Open. Пока ничего не напоминает прежнего Даниила, но будем надеяться, что он подтянется.
У Даниила достаточно простые соперники в первых раундах, первую неделю он должен спокойно пройти. Потом многое будет зависеть от физической подготовки. Во всяком случае за ним будет интересно наблюдать», — цитирует Метревели «RT на русском».
1-й день US Open – 2020. Джокович, Касаткина, Зверев, Осака на кортах Нью-Йорка. LIVE
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