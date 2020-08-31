Маррей: перед стартом US Open нахожусь в приподнятом настроении

Британский теннисист Энди Маррей признался, что находится в приподнятом настроении перед стартом US Open. В матче первого круга турнира он встретится с японцем Йосито Нисиокой.
«Я нахожусь в приподнятом настроении. Очевидно, что в этом году турнир проходит при странных обстоятельствах. Нет фанатов, персонала.
Я проделал большой путь, чтобы вновь вернуться. Совсем скоро я выйду на корт на турнире «Большого шлема». И тогда я не буду думать о своей игре, волноваться о бедре. В последний раз такое было ещё на «Ролан Гаррос» в 2017 году. Да, я с тех пор принимал участие в турнирах «Большого шлема», но тогда на корте был словно не я.
Да, сейчас я не так быстр, как раньше. Но я смогу сосредоточиться на теннисе и конкурировать. Надеюсь, что смогу вытерпеть пятисетовый матч. Путь был тяжёлым, много взлётов и падений. Но я вернулся. Будет здорово выйти на корт и выиграть», — цитирует Маррея Tennis365.
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