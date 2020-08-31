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Корретха прокомментировал решение Надаля пропустить US Open

Корретха прокомментировал решение Надаля пропустить US Open
Теннис / US Open 2020 0

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира Алекс Корретха прокомментировал решение Рафаэля Надаля пропустить US Open. Уроженец Манакора отказался от защиты титула, завоёванного в прошлом году.

«Мне кажется, Рафа думает, что сейчас может выиграть „Ролан Гаррос“. US Open или „Ролан Гаррос“? Скорее всего, „Ролан Гаррос“, так что давайте думать о нём, давайте готовиться к нему. Будем тренироваться скользить на грунте.

Ему нужно будет провести несколько матчей перед турниром. Я не говорю, что матчей нужно много, но как только он проведёт несколько игр, то будет готов. У Надаля гораздо больше шансов выиграть «Ролан Гаррос», чем US Open", — цитирует Корретху Eurosport.

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