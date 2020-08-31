Корретха прокомментировал решение Надаля пропустить US Open

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира Алекс Корретха прокомментировал решение Рафаэля Надаля пропустить US Open. Уроженец Манакора отказался от защиты титула, завоёванного в прошлом году.

«Мне кажется, Рафа думает, что сейчас может выиграть „Ролан Гаррос“. US Open или „Ролан Гаррос“? Скорее всего, „Ролан Гаррос“, так что давайте думать о нём, давайте готовиться к нему. Будем тренироваться скользить на грунте.

Ему нужно будет провести несколько матчей перед турниром. Я не говорю, что матчей нужно много, но как только он проведёт несколько игр, то будет готов. У Надаля гораздо больше шансов выиграть «Ролан Гаррос», чем US Open", — цитирует Корретху Eurosport.

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