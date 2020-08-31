Тим отреагировал на информацию о положительном тесте Пэра на COVID-19
Австрийский теннисист Доминик Тим, получивший второй номер посева на Открытом чемпионате США, прокомментировал информацию о положительном тесте на коронавирус француза Бенуа Пэра. В числе лиц, с которыми контактировал Пэр, был и россиянин Даниил Медведев. С ним Бенуа потренировался в Нью-Йорке.
«Я желаю всего лучшего Бенуа. Надеюсь, больше никто не сдаст положительный тест. Это самое важное. Думаю, сейчас здесь самое безопасное место в мире. Конечно, можно закрыться где-то в пещере или уплыть куда-то. Но в целом здесь абсолютно безопасно. Мы в пузыре», — приводит слова Тима Ubitennis.
US Open стартует сегодня, 31 августа.
1-й день US Open – 2020. Джокович, Касаткина, Зверев, Осака на кортах Нью-Йорка. LIVE
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