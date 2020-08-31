Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тим отреагировал на информацию о положительном тесте Пэра на COVID-19

Тим отреагировал на информацию о положительном тесте Пэра на COVID-19
Теннис / US Open 2020 0

Австрийский теннисист Доминик Тим, получивший второй номер посева на Открытом чемпионате США, прокомментировал информацию о положительном тесте на коронавирус француза Бенуа Пэра. В числе лиц, с которыми контактировал Пэр, был и россиянин Даниил Медведев. С ним Бенуа потренировался в Нью-Йорке.

«Я желаю всего лучшего Бенуа. Надеюсь, больше никто не сдаст положительный тест. Это самое важное. Думаю, сейчас здесь самое безопасное место в мире. Конечно, можно закрыться где-то в пещере или уплыть куда-то. Но в целом здесь абсолютно безопасно. Мы в пузыре», — приводит слова Тима Ubitennis.

US Open стартует сегодня, 31 августа.

1-й день US Open – 2020. Джокович, Касаткина, Зверев, Осака на кортах Нью-Йорка. LIVE

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020