Тим отреагировал на информацию о положительном тесте Пэра на COVID-19

Австрийский теннисист Доминик Тим, получивший второй номер посева на Открытом чемпионате США, прокомментировал информацию о положительном тесте на коронавирус француза Бенуа Пэра. В числе лиц, с которыми контактировал Пэр, был и россиянин Даниил Медведев. С ним Бенуа потренировался в Нью-Йорке.

«Я желаю всего лучшего Бенуа. Надеюсь, больше никто не сдаст положительный тест. Это самое важное. Думаю, сейчас здесь самое безопасное место в мире. Конечно, можно закрыться где-то в пещере или уплыть куда-то. Но в целом здесь абсолютно безопасно. Мы в пузыре», — приводит слова Тима Ubitennis.

US Open стартует сегодня, 31 августа.

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