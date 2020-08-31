Андрей Рублёв: какая разница, начинать сейчас в таких правилах или через четыре месяца?

Российский теннисист Андрей Рублёв признался, что не боится выступить на Открытом чемпионате США, несмотря на пандемию коронавируса.

«Дело не в страхе, просто я понимаю, что эта ситуация будет долго продолжаться и в подобных рамках нам играть не один US Open. В таких же условиях нам придётся играть, вероятно, и в начале следующего года. Не думаю, что в 2021 году всё вернётся, поэтому какая разница, начинать сейчас в таких правилах или через четыре месяца? И в целом я очень соскучился и хочу играть», — цитирует Рублёва ТАСС.



В первом круге 10-я ракетка турнира сыграет с французом Жереми Шарди.



«Пока сложно сказать, каково это — играть без зрителей. Но тренеры, организаторы, персонал в любом случае будут находиться, поэтому совсем пустого зала и трибун не будет. И потом, как я понимаю, вокруг корта установлены экраны, как это делают в НБА, зрители выводятся онлайн. И, если честно, сейчас я больше рад, что могу наконец играть — об этом как-то не задумывался», — сказал Рублёв.

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