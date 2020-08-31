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Джон Макинрой — о US Open: ставлю на Джоковича, но также хотел бы увидеть Медведева

Джон Макинрой — о US Open: ставлю на Джоковича, но также хотел бы увидеть Медведева
Теннис / US Open 2020 0

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой назвал серба Новака Джоковича безоговорочным фаворитом предстоящего US Open.

«Я определённо ставлю на Новака. К сожалению, Роджера и Рафы тут нет, и это немного обидно, но я не думаю, что шансы Новака на победу в турнире были когда-либо столь же высоки. Этот парень демонстрирует уровень игры, который, возможно, мы больше не увидим. Ему не придётся встречаться с двумя главными соперниками. В этом году он не проиграл ни одного матча.

Я также хотел бы увидеть Медведева после того, что он сделал тут в прошлом году", — приводит слова Макинроя ESPN.

В минувшем розыгрыше US Open россиянин Даниил Медведев дошёл до финала, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

1-й день US Open – 2020. Джокович, Касаткина, Зверев, Осака на кортах Нью-Йорка. LIVE

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