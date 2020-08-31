Джон Макинрой — о US Open: ставлю на Джоковича, но также хотел бы увидеть Медведева

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой назвал серба Новака Джоковича безоговорочным фаворитом предстоящего US Open.

«Я определённо ставлю на Новака. К сожалению, Роджера и Рафы тут нет, и это немного обидно, но я не думаю, что шансы Новака на победу в турнире были когда-либо столь же высоки. Этот парень демонстрирует уровень игры, который, возможно, мы больше не увидим. Ему не придётся встречаться с двумя главными соперниками. В этом году он не проиграл ни одного матча.

Я также хотел бы увидеть Медведева после того, что он сделал тут в прошлом году", — приводит слова Макинроя ESPN.

В минувшем розыгрыше US Open россиянин Даниил Медведев дошёл до финала, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

1-й день US Open – 2020. Джокович, Касаткина, Зверев, Осака на кортах Нью-Йорка. LIVE