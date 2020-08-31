«Мы в «пузыре» «пузыря». Французский теннисист — об изоляции из-за коронавируса у Пэра

Французский теннисист Эдуард Роже-Васслен, который выступает в парном разряде, рассказал, как изменилась его жизнь в «пузыре», где проживают игроки в Нью-Йорке с тех пор, как стало известно, что его соотечественник и друг Бенуа Пэр, с которым он тренировался, заразился коронавирусом.
Как и других, контактировавших с Пэром, Роже-Васслена теперь проверяют на коронавирус каждое утро, и каждый день он начинает с подписания новых правил от организаторов. В отеле и на стадионе он изолирован ото всех. В гостинице он ужинает в номере, а на корт едет в индивидуальной машине, которую подают к запасному выходу. У него больше нет доступа в общую раздевалку, тренироваться и ходить на массаж он тоже должен в отсутствие других игроков.
«Моего партнёра Юргена Мельцера я теперь увижу только на корте или во время матча. Не иначе… И ещё большой вопрос, что будет, если мы проиграем. Пока никто не смог мне ответить. Нам разрешат вернуться во Францию? Или оставят в карантине? В общем, мы в «пузыре» «пузыря», и от этого ещё больше хочется победить», — приводит слова Роже-Васслена L’Equipe.
В первом круге парного разряда US Open 2 сентября Роже-Васслен и австриец Мельцер должны сыграть с первыми сеяными — колумбийским дуэтом Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фара.
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