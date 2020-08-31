Андрей Чесноков назвал фаворитов US Open

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года в составе сборной России Андрей Чесноков сделал прогноз на результаты Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.
«Фаворитом US Open считаю Новака Джоковича, если он не будет начинать свои разговоры о том, что у него что-то болит. Он сейчас в очень хорошей форме, держит длинные розыгрыши. Отмечу также Раонича и Краиновича. Маррей мне тоже нравился, но против Раонича он сыграл очень слабо.
Что касается Даниила Медведева, то он тоже готов выступить на высоком уровне. Стоит отметить также такой момент, касающийся Рублёва: человек находился в отличной форме, но потом полгода просиживает — и всё на ровном месте теряется. Ты выходишь на корт и не знаешь своих способностей. Ты забываешь чувство мяча и чувство уверенности. Можно сколько угодно тренироваться и играть тренировочные матчи, но психика игрока состоит в том, что ему нужно играть турниры. Спортсмен даже «дышит» по-другому. Он чувствует, что такое поражение или победа. Товарищеские матчи не входят в историю», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Долгожданный и непредсказуемый. 10 причин следить за US Open-2020
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