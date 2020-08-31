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Алексей Селиваненко — о US Open: фаворита сложно определить как никогда

Алексей Селиваненко — о US Open: фаворита сложно определить как никогда
Теннис / US Open 2020 0

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР), директор женского Кубка Кремля Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от Открытого чемпионата США.

«После такого долгого перерыва все находятся в неопредлённой форме. Я не буду удивлён любому результату. Кто-то, наоборот, собрался и голоден до игры, как Азаренко, например. Кто-то за это время растерял тонус. То, что мы видели в Цинциннати не достаточно для того, чтобы делать серьёзные прогнозы.

В мужской сетке хотелось бы, конечно, назвать фаворитами и видеть в сетке Рублёва, Хачанова и Медведева. Но назову Тима, Джоковича и дальше по списку.

Если брать женскую сетку, то Осака, Серена. В женской сетке ещё больше неопредлённости. Фаворита сложно определить как никогда.

Накладываются ещё необычные условия в виде отсутствия зрителей. Кто-то будет себя чувствовать спокойнее, а кто-то нет. Это абсолютно новая практика», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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