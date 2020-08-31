Кар. Плишкова и Квитова успешно стартовали на US Open в одиночном разряде

Теннисистки из Чехии — экс первая ракетка мира Каролина Плишкова и победительница двух Уимблдонов Петра Квитова – вышли во второй круг Открытого чемпионата США в одиночном разряде.
12-я сеяная Квитова нанесла поражение румынке Ирину Бегу со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. Квитова дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. Бегу не подала ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.
Плишкова обыграла украинку Ангелину Калинину со счётом 6:4, 6:0. Каролина подала 7 эйсов и реализовала 6 брейк-пойнтов. За выход в третий круг первая ракетка US Open Плишкова сыграет с француженкой Каролин Гарсией, которая нанесла поражение итальянке Ясмине Паолини со счётом 6:3, 6:2.
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