Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кар. Плишкова и Квитова успешно стартовали на US Open в одиночном разряде

Кар. Плишкова и Квитова успешно стартовали на US Open в одиночном разряде
Теннис / US Open 2020 0

Теннисистки из Чехии — экс первая ракетка мира Каролина Плишкова и победительница двух Уимблдонов Петра Квитова – вышли во второй круг Открытого чемпионата США в одиночном разряде.

12-я сеяная Квитова нанесла поражение румынке Ирину Бегу со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. Квитова дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. Бегу не подала ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

Плишкова обыграла украинку Ангелину Калинину со счётом 6:4, 6:0. Каролина подала 7 эйсов и реализовала 6 брейк-пойнтов. За выход в третий круг первая ракетка US Open Плишкова сыграет с француженкой Каролин Гарсией, которая нанесла поражение итальянке Ясмине Паолини со счётом 6:3, 6:2.

US Open (ж). 1-й круг
31 августа 2020, понедельник. 19:55 МСК
Ирина Бегу
73
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Петра Квитова
12
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
US Open (ж). 1-й круг
31 августа 2020, понедельник. 19:10 МСК
Каролина Плишкова
3
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		0  
         
Ангелина Калинина
145
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
US Open (ж). 1-й круг
31 августа 2020, понедельник. 19:25 МСК
Ясмине Паолини
97
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Каролин Гарсия
50
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020