Касаткина взяла только три гейма у Костюк в первом круге US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата США. В матче первого раунда соревнований Касаткина, занимающая 70-е место в рейтинге WTA, уступила 137-й ракетке мира украинке Марте Костюк со счётом 1:6, 2:6. Встреча продолжалась 61 минуту.
Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. Костюк подала 2 эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейков.
За выход в третий круг Открытого чемпионата США Костюк сыграет с победительницей матча между американкой Кори Гауфф и Анастасией Севастовой из Латвии, посеянной под 31-м номером.
Напомним, из-за пандемии коронавируса US Open — только второй турнир «Большого шлема» в 2020 году. Он проходит в условиях беспрецедентных мер безопасности, включая обустройство так называемого закрытого «пузыря». Квалификационных матчей на турнире не было.
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