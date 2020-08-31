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Касаткина взяла только три гейма у Костюк в первом круге US Open

Касаткина взяла только три гейма у Костюк в первом круге US Open
Теннис / US Open 2020 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата США. В матче первого раунда соревнований Касаткина, занимающая 70-е место в рейтинге WTA, уступила 137-й ракетке мира украинке Марте Костюк со счётом 1:6, 2:6. Встреча продолжалась 61 минуту.

Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. Костюк подала 2 эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейков.

За выход в третий круг Открытого чемпионата США Костюк сыграет с победительницей матча между американкой Кори Гауфф и Анастасией Севастовой из Латвии, посеянной под 31-м номером.

Напомним, из-за пандемии коронавируса US Open — только второй турнир «Большого шлема» в 2020 году. Он проходит в условиях беспрецедентных мер безопасности, включая обустройство так называемого закрытого «пузыря». Квалификационных матчей на турнире не было.

US Open (ж). 1-й круг
31 августа 2020, понедельник. 22:25 МСК
Марта Костюк
137
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Дарья Касаткина
70
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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