Зверев заявил, что один из игроков в «пузыре» в «пузыре» — Медведев

Немецкий теннисист Александр Зверев только что рассказал журналистам, что одним из изолированных игроков, которые находятся в «пузыре» в «пузыре», является пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, сообщила на своей странице в «Твиттере» журналистка Свенья Мастроберарди.



В «пузырь» в «пузыре» после положительного теста на коронавирус француза Бенуа Пэра помещены теннисисты, которые контактировали с заболевшим. По сведениям СМИ, их семеро. Ранее стало известно, что двое из них соотечественники Пэра — Кристина Младенович и Эдуард Роже-Васслен, которые сами рассказали об это СМИ. Тренером Медведева также является француз — Жиль Сервара.

Изолированные теннисисты подписали новый протокол ограничений, согласно которому им разрешено только играть на US Open, а всё остальное запрещено.