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Циципас и Зверев вышли во второй круг US Open в одиночном разряде

Циципас и Зверев вышли во второй круг US Open в одиночном разряде
Теннис / US Open 2020 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас и представитель Германии Александр Зверев вышли во второй круг Открытого чемпионата США.

В матче первого раунда четвёртый сеяный Циципас разгромил испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счётом 6:2, 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Циципас 13 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14. Рамос-Виньолас не подал ни одного эйса, допустил 6 двойных ошибок и не имел ни одного шанса взять подачу соперника.

Пятая ракетка турнира Зверев одолел Кевина Андерсона из ЮАР со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 9 минут. В ходе матча Зверев подал 19 эйсов, Андерсон – 20.

За выход в третий круг Зверев сыграет с американцем Брэндоном Накашимой, получившим уайлд-кард от организаторов. Циципас встретится с Максимом Кресси из США (WC).

US Open (м). 1-й круг
31 августа 2020, понедельник. 21:20 МСК
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
2 		1 1    
             
Альберт Рамос-Виньолас
41
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
US Open (м). 1-й круг
31 августа 2020, понедельник. 20:35 МСК
Кевин Андерсон
117
ЮАР
Кевин Андерсон
К. Андерсон
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 2 		7 3 5  
7 7 		5 6 7  
             
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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