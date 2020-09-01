Вавринка встретился с перенесшим операцию Дель Потро

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка встретился с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро, который перенёс операцию на колене и в данный момент проходит восстановление.

Встреча произошла в Швейцарии, в одной из клиник, где работает доктор Роланд Бидерт, врач, с которым работает сам Вавринка и Роджер Федерер. Фото со встречи Дель Потро опубликовал в своём «твиттере».

По совету Бидерта дель Потро разрабатывал больную ногу на одном из кортов Буэнос-Аэросе, но боль не спадала. В результате было принято решение об операции. Это третья операция на колене дель Потро с октября 2018 года, когда он получил травму во время турнира в Шанхае.



Высшее достижение Хуана-Мартина дель Потро в турнирах «Большого шлема» — победа в Открытом чемпионате США 2009 года. Кроме того, он дважды выходил в полуфинал «Ролан Гаррос» и Уимблодонского турнира.