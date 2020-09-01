Тренер Медведева опроверг информацию о том, что спортсмен изолирован в «пузыре»

Тренер российского теннисиста Даниила Медведева француз Жиль Сервара опроверг информацию о том, что его подопечный изолирован в «пузыре» внутри «пузыря» на Открытом чемпионате США как человек, контактировавший с Бенуа Пэром, заразившимся коронавирусом, сообщает в «твиттере» журналист Бен Ротенберг.
В «пузырь» в «пузыре» после положительного теста на коронавирус француза Бенуа Пэра помещены теннисисты, которые контактировали с заболевшим. По сведениям СМИ, их семеро. Ранее стало известно, что двое из них соотечественники Пэра — Кристина Младенович и Эдуард Роже-Васслен, которые сами рассказали об это СМИ.
Изолированные теннисисты подписали новый протокол ограничений, согласно которому им разрешено только играть на US Open, а всё остальное запрещено.
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