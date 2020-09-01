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Анна Блинкова уступила американке Дженнифер Брэйди в 1-м круге US Open

Анна Блинкова уступила американке Дженнифер Брэйди в 1-м круге US Open
Теннис / US Open 2020 0

21-летняя российская теннисистка Анна Блинкова, располагающаяся на 62-м месте рейтинга WTA, уступила 41-й ракетке мира 25-летней американке Дженнифер Брэйди со счётом 0:2 (3:6, 2:6) в первом круге турнира US Open. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут.

Анна ни разу не подала на вылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4 (25%). На счету её соперницы пять эйсов, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 (40%). По выигранным очкам преимущество на стороне спорстменки из США – 66:49.

Во втором круге US Open Дженнифер Брэйди встретится со своей 21-летней соотечественницей Катрин Беллис (188-е место рейтинга WTA), обыгравшей немку Тамару Корпач в трёх сетах – 6:7, 6:3, 6:2.

US Open (ж). 1-й круг
01 сентября 2020, вторник. 04:35 МСК
Анна Блинкова
62
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Дженнифер Брэйди
41
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
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