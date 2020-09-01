Анна Блинкова уступила американке Дженнифер Брэйди в 1-м круге US Open

21-летняя российская теннисистка Анна Блинкова, располагающаяся на 62-м месте рейтинга WTA, уступила 41-й ракетке мира 25-летней американке Дженнифер Брэйди со счётом 0:2 (3:6, 2:6) в первом круге турнира US Open. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут.

Анна ни разу не подала на вылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4 (25%). На счету её соперницы пять эйсов, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 (40%). По выигранным очкам преимущество на стороне спорстменки из США – 66:49.

Во втором круге US Open Дженнифер Брэйди встретится со своей 21-летней соотечественницей Катрин Беллис (188-е место рейтинга WTA), обыгравшей немку Тамару Корпач в трёх сетах – 6:7, 6:3, 6:2.