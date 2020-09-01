Наоми Осака обыграла соотечественницу Мисаки Дои в 1-м круге US Open 2020

Бывшая победительница US Open 2018 и Australian Open 2019 японская теннисистка Наоми Осака, входящая в десятку лучших рейтинга WTA, в трёх сетах обыграла соотечественницу Мисаки Дои (81-е место рейтинга WTA) в 1-м круге турнира US Open 2020 – 2:1 (6:2, 5:7, 6:2). Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты.

У Осаки шесть подач на вылет, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 (45%). На счету её соперницы одна подача на вылет, четыре двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта и 8 (25%). По общему количеству выигранных очков преимущество на стороне Осаки – 96:80.

Во 2-м круге US Open 2020 Наоми Осака встретится с итальянкой Камилой Джорджи (74-е место в рейтинге WTA).

Напомним, что Осака перед турниром «Большого шлема» принимала участие в «Мастерсе» в Цинциннати, который был перенесён в Нью-Йорк. Там она дошла до финала, но отказалась от игры из-за травмы. В итоге титул завоевала Виктория Азаренко.