Стали известны имена 5 из 11 игроков, контактировавших с заразившимся коронавирусом Пэром

11 игроков, контактировавших с французским теннисистом Бенуа Пэром, заразившимся коронавирусом, получили разрешение выступить на Открытом чемпионате США, сообщает Tennis Majors. Известны имена пятерых из них. Это французские теннисисты Кристина Младенович, Адриан Маннарино, Эдуард Роже-Васслен, Ришар Гаске и Грегуар Баррер.

Младенович, Маннарино и Роже-Васслен сами рассказали СМИ о том, что контактировали с Пэром. L'Equipe сообщает, что Гаске вместе с Пэром играл в FIFA. Тот же источник информировал, что в число 11 входит Грегуар Баррер.

Теннисисты, контактировавшие с Пэром, были помещены в «пузырь» в «пузыре». Они подписали новый протокол ограничений, согласно которому им разрешено только играть на US Open, а всё остальное запрещено. В частности, Роже-Васслен рассказал, что теперь вынужден есть только в своей комнате и не может посещать общие залы.