Раонич: нервничаю перед тестом на коронавирус — позитивный результат может быть ложным

Канадский теннисист Милош Раонич признался, что переживает из-за ситуации вокруг обнаружения коронавируса у француза Бенуа Пэра на Открытом чемпионате США.

«Я нервничаю перед тестом, потому что позитивный результат может оказаться ложным. Это нелегко. Есть так много факторов. Бенуа сдавал тесты перед турниром, они были отрицательными. Ты видишь это и думаешь: как же он мог подхватить вирус в „пузыре“? А затем смотришь на ситуацию с Пельей и Дельеном, они оказались в изоляции, а 11 человек, контактировавших с Пэром, теперь могут участвовать в US Open, но уже в специфическом формате.

Самое неприятное то, что правила всё время меняются. Мы хотели видеть чёткие правила, а не такие, как в случае с Гидо и Уго. Я понимаю, что ситуация меняется, этот вирус тоже изменил наше представление. Но хотелось бы больше стабильности и понимания", — цитирует Раонича Tennis Majors.

Пелья и Дельен были сняты с «Мастерса» в Нью-Йорке и отправлены на двухнедельный карантин, несмотря на то что все пять их тестов на коронавирус показали отрицательный результат. Подозрительным оказался лишь тест физиотерапевта спортсменов Хуана Мануэля Галвана.