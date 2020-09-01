Наоми Осака вышла на матч US Open в маске с именем афроамериканки, убитой полицейскими

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака вышла на матч первого круга Открытого чемпионата США в маске с именем Бреонны Тэйлор.
Фото доступно в «твиттере» ESPN
26-летняя афроамериканка Тэйлор погибла в собственном доме в результате действий полиции. Правоохранители получили наводку, что в доме Бреонны могут находиться наркотики, и ворвались к ней, выбив дверь. Парень девушки решил, что это грабители, и открыл огонь. В результате перестрелки полицейские 8 раз выстрелили в Тэйлор, она погибла на месте.
Осака в первом круге US Open победила соотечественницу Мисаки Дои со счётом 6:2, 5:7, 6:2. Во втором раунде Наоми встретится с итальянкой Камилой Джорджи.
Перед турниром «Большого шлема» принимала участие в «Мастерсе» в Цинциннати, который был перенесён в Нью-Йорк. Там она дошла до финала, но отказалась от игры из-за травмы. В итоге титул завоевала Виктория Азаренко.
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