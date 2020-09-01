Новак Джокович отреагировал на выход во второй круг US Open

Серб Новак Джокович прокомментировал выход во второй круг Открытого чемпионата США. На старте соревнований он победил Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины со счётом 6:1, 6:4, 6:1.
«Он один из самых быстрых игроков в туре. Дамир выполнил несколько по-настоящему отличных ударов. До середины второго сета игра была равной. Я очень рад, что смог взять ту партию, а затем заиграл сильнее на пару уровней.
На минувшей неделе у меня возникли трудности в полуфинале и финале, но затем у меня были 48 часов. Это не так много, но всё равно достаточно для восстановления. Сегодня я хорошо себя чувствовал на корте. Позитивный момент турниров «Большого шлема» в том, что играешь раз в два дня, так что у тебя есть день на восстановление. Я постараюсь использовать это время, чтобы собраться с силами к следующей встрече", — цитирует Джоковича официальный сайт тура.
Следующим соперником Новака будет британец Кайл Эдмунд.
«У него прекрасная подача и форхенд, два мощных оружия. Я провёл несколько отличных матчей с ним, непростой четырёхсетовый поединок на Уимблдоне. Он не испытывает сильного давления на большой арене, ему даже нравятся подобные вызовы», — сказал Джокович.
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