«Это неприемлемо и нечестно». Новак Джокович раскритиковал правило на US Open

Серб Новак Джокович в ходе матча с боснийцем Дамиром Джумхуром получил предупреждение за перебор времени на выполнение подачи. На US Open это правило соблюдается строже, чем на прошедшем «Мастерсе» в Нью-Йорке. Джокович после игры заявил, что его об этом не проинформировали, и сказал, что именно из-за подобных вещей он добивается изменений в теннисе.
«Да, я считаю это проблемой. Я был не в курсе. Никто не обратил на это моё внимание. Отсутствие коммуникации вновь беспокоит меня. Это по-настоящему меня расстраивает. Я не против, если кто-то свяжется с игроками и спросит наше мнение, потому что именно мы должны играть.
Такие правила серьёзно влияют на игру. Мы играем в определённом темпе, привыкли к нему на «Мастерсе», который закончился всего два дня назад. А два дня спустя у нас уже совершенно другое правило, а нам об этом даже не сказали. Я считаю это неприемлемым, это нечестно. Но, видимо, ничего не поделаешь. Я считаю, что нужно сначала обеспечить более эффективное общение, прежде чем менять правила", — цитирует Джоковича Tennis Head.
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