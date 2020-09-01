Михаил Южный: уникальный день, впервые папа явился на 1 сентября своих детей

Бывшая восьмая ракетка мира россиянин Михаил Южный в День знаний опубликовал фото со своими детьми Максимом и Игорем. Максим родился в 2009 году, а Игорь в 2012-м.

«Да, да, да! Наконец-то! Тот самый уникальный день… Впервые папа явился на 1 сентября своих детей», — написал Южный, добавив хештеги «Снова в школу» и «Команда Южного».

Фото доступно в «инстаграме» Михаила Южного.

Южный начал профессиональную карьеру в 1999 году и выиграл 10 турниров категории ATP. Его лучшими результатами на турнирах «Большого шлема» стали два полуфинала Открытого чемпионата США (2006, 2010). Дважды Михаил помог сборной России выиграть Кубок Дэвиса (2002, 2006). Южный 13 сезонов подряд заканчивал год в топ-50 мирового рейтинга. Он завершил карьеру в 2018 году.