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Стефанос Циципас: в детстве полотенце было моей игрушкой

Стефанос Циципас: в детстве полотенце было моей игрушкой
Теннис / US Open 2020 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал необходимость самому брать полотенца во время матчей на Открытом чемпионате США.

«Полотенце имеет огромное значение для меня. Я часто его использую. Это даёт мне время подумать, освежиться, проанализировать тактику. У меня целая история с полотенцем. Я использовал его, когда мне было три, четыре года. Я всегда носил его с собой. Полотенце было моей игрушкой. Оно символизирует нечто особенное в моей жизни.

Хотелось бы использовать полотенце и перед приёмом, но я не могу этого делать, так как это собьёт соперника с ритма. Иногда раздражает, когда ты просишь полотенце, а тебе его не несут или вместо этого дают мяч. Часто ты проявляешь негативные эмоции. Однако нужно с уважением относиться к людям. У болбоев непростая работа. Я был на их месте и тоже ошибался", — приводит слова Циципаса официальный сайт Открытого чемпионата США.

Циципас и Зверев вышли во второй круг US Open в одиночном разряде
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