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Наоми Осака: зрителей на трибунах нет, поэтому я не принимаю плохих решений

Наоми Осака: зрителей на трибунах нет, поэтому я не принимаю плохих решений
Теннис / US Open 2020 0

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака призналась, что решила отказаться от эффектных действий на корте в связи с отсутствием зрителей на трибунах Открытого чемпионата США.

«Когда на трибунах есть зрители, я иногда делаю некоторые вещи, потому что хочу развлечь людей, хотя это может оказаться и не лучшим решением. Так как сейчас зрителей на трибунах нет, я не принимаю плохих решений. Было бы здорово увидеть здесь Монфиса. Интересно, что бы он сделал», — приводит слова Осаки WTA Insider.

Французский теннисист Гаэль Монфис принял решение пропустить US Open. Осака в первом круге обыграла соотечественницу Мисаки Дои со счётом 6:2, 5:7, 6:2 и встретится с итальянкой Камилой Джорджи.

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