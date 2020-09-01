Гоффен: было бы здорово увидеть игру Клейстерс

Бельгийский теннисист Давид Гоффен оценил условия, в которых проходит Открытый чемпионат США.
«Здорово иметь возможность увидеть все матчи, гулять между кортами и вживую видеть важные моменты или своих соперников. Обычно мы не можем просто выйти прогуляться, так как повсюду болельщики. Ты не можешь пройтись между играми. Это нелегко.
Здесь всё довольно мило. У нас есть свои ложи, так что я могу посмотреть игру на центральном корте во время ланча. Я могу увидеть всех игроков. Например, я могу посмотреть матч Клейстерс. Это было бы здорово", — приводит слова Гоффена Yahoo Sports.
Гоффен в первом круге победил хозяина кортов Райлли Опелку. Ким Клейстерс стартует матчем с россиянкой Екатериной Александровой.
2-й день US Open – 2020. Медведев, Рублёв, Хачанов, Клейстерс на кортах Нью-Йорка. LIVE
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