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Александр Зверев раскритиковал организаторов US Open: о ситуации с Пэром мы узнали из СМИ

Александр Зверев раскритиковал организаторов US Open: о ситуации с Пэром мы узнали из СМИ
Теннис / US Open 2020 0

Немецкий теннисист Александр Зверев отреагировал на ситуацию вокруг француза Бенуа Пэра, который на US Open сдал положительный тест на коронавирус.

«Организаторы US Open не сделали своей лучшей работы в плане информирования игроков. Мы узнали о ситуации с Бенуа Пэром через СМИ, как и все остальные. Думаю, в такой ситуации нас следовало известить в первую очередь. Мы всё время видели Бенуа. И мы, как игроки, должны знать, с кем он контактировал», — приводит слова Зверева Eurosport.

Пэр был исключён из состава участников Открытого чемпионата США. Зверев, посеянным под пятым номером, в первом круге победил представителя ЮАР Кевина Андерсона и сыграет с американцем Брэндоном Накашимой, получившим уайлд-кард.

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