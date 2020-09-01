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Кузнецов, пропустивший почти два года из-за травмы, не отдал ни одного сета Куэрри

Кузнецов, пропустивший почти два года из-за травмы, не отдал ни одного сета Куэрри
Теннис / US Open 2020 0

Российский теннисист Андрей Кузнецов пробился во второй круг Открытого чемпионата США по теннису. Россиянин в матче первого круга в трех сетах победил американца Сэма Куэрри. Матч закончился со счётом 6:4, 7:6 (8:6), 6:2.

Матч продолжался 1 час 47 минут. Кузнецов выполнил 18 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Куэрри 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Кузнецов сыграет с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Карен Хачанов (Россия). Эта встреча проходит в эти минуты.

Ранее Кузнецов пропустил почти два года из-за травмы. Спортсмен страдает от хронической травмы тазобедренного сустава — из-за аналогичного повреждения в начале прошлого года едва не закончил карьеру британец Энди Маррей.

US Open (м). 1-й круг
01 сентября 2020, вторник. 19:15 МСК
Андрей Кузнецов
Россия
Андрей Кузнецов
А. Кузнецов
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 8 6    
4 		6 6 2    
             
Сэм Куэрри
45
США
Сэм Куэрри
С. Куэрри
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