Кузнецов, пропустивший почти два года из-за травмы, не отдал ни одного сета Куэрри

Российский теннисист Андрей Кузнецов пробился во второй круг Открытого чемпионата США по теннису. Россиянин в матче первого круга в трех сетах победил американца Сэма Куэрри. Матч закончился со счётом 6:4, 7:6 (8:6), 6:2.
Матч продолжался 1 час 47 минут. Кузнецов выполнил 18 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Куэрри 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.
Во втором круге Кузнецов сыграет с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Карен Хачанов (Россия). Эта встреча проходит в эти минуты.
Ранее Кузнецов пропустил почти два года из-за травмы. Спортсмен страдает от хронической травмы тазобедренного сустава — из-за аналогичного повреждения в начале прошлого года едва не закончил карьеру британец Энди Маррей.
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