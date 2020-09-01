Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тим пробился во второй круг US Open благодаря снятию Мунара

Тим пробился во второй круг US Open благодаря снятию Мунара
Теннис / US Open 2020 0

Третья ракетка мира Доминик Тим стал очередным участником второго круга Открытого чемпионата США. Его соперник по стартовому матчу испанец Хауме Мунар отказался от продолжения борьбы после проигрыша в двух сетах — 6:7 (6:8), 3:6.

Матч продлился 1 час 54 минуты. Тим выполнил девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из десяти. Мунар один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи.

Во втором круге Доминик сыграет с представителем Индии Сумитом Нагалем, который переиграл Брэдли Клана из США.

Открытый чемпионат США продлится до 13 сентября. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.

US Open (м). 1-й круг
01 сентября 2020, вторник. 20:00 МСК
Хауме Мунар
105
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 6 		3      
7 8 		6      
             
Доминик Тим
3
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020