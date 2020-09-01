Тим пробился во второй круг US Open благодаря снятию Мунара

Третья ракетка мира Доминик Тим стал очередным участником второго круга Открытого чемпионата США. Его соперник по стартовому матчу испанец Хауме Мунар отказался от продолжения борьбы после проигрыша в двух сетах — 6:7 (6:8), 3:6.



Матч продлился 1 час 54 минуты. Тим выполнил девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из десяти. Мунар один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи.



Во втором круге Доминик сыграет с представителем Индии Сумитом Нагалем, который переиграл Брэдли Клана из США.



Открытый чемпионат США продлится до 13 сентября. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.