Хачанов отыгрался со счёта 0:2 в матче с Синнером и пробился во второй круг US Open

Третья ракетка России Карен Хачанов стал очередным участником второго круга Открытого чемпионата США. В стартовом матче турнира он одержал волевую победу над представителем Италии Янником Синнером — 3:6, 6:7 (7:9), 6:2, 6:0, 7:6 (7:4).



Матч продлился 3 часа 42 минуты. Хачанов выполнил 18 эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 22. Синнер 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи.



Во втором круге Карен сыграет с соотечественником, Андреем Кузнецовым, который обыграл Сэма Куэрри из США.



Открытый чемпионат США продлится до 13 сентября. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.