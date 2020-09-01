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Хачанов отыгрался со счёта 0:2 в матче с Синнером и пробился во второй круг US Open

Хачанов отыгрался со счёта 0:2 в матче с Синнером и пробился во второй круг US Open
Теннис / US Open 2020 0

Третья ракетка России Карен Хачанов стал очередным участником второго круга Открытого чемпионата США. В стартовом матче турнира он одержал волевую победу над представителем Италии Янником Синнером — 3:6, 6:7 (7:9), 6:2, 6:0, 7:6 (7:4).

Матч продлился 3 часа 42 минуты. Хачанов выполнил 18 эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 22. Синнер 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи.

Во втором круге Карен сыграет с соотечественником, Андреем Кузнецовым, который обыграл Сэма Куэрри из США.

Открытый чемпионат США продлится до 13 сентября. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.

US Open (м). 1-й круг
01 сентября 2020, вторник. 19:40 МСК
Янник Синнер
74
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 9 2 0 6 4
3 		6 7 6 6 7 7
             
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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