Рублёв не испытал проблем в стартовом матче US Open с Шарди
Вторая ракетка России Андрей Рублёв стал очередным участником второго круга Открытого чемпионата США. В первом матче на турнире он одержал уверенную победу над представителем Франции Жереми Шарди — 6:4, 6:4, 6:3.
Матч продлился 2 часа 9 минут. Рублёв выполнил 11 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 21. Шарди 21 раз подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из восьми.
Во втором круге Андрей сыграет с победителем матча Таро Дэниэл (Япония) — Грегуар Баррер (Франция).
Открытый чемпионат США продлится до 13 сентября. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе — испанец планирует выступить на «Ролан Гаррос».
US Open (м). 1-й круг
01 сентября 2020, вторник. 21:15 МСК
60
Жереми Шарди
Ж. Шарди
Окончен
0 : 3
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
Хачанов отыгрался со счёта 0:2 в матче с Синнером и пробился во второй круг US Open
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