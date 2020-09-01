Рублёв не испытал проблем в стартовом матче US Open с Шарди

Вторая ракетка России Андрей Рублёв стал очередным участником второго круга Открытого чемпионата США. В первом матче на турнире он одержал уверенную победу над представителем Франции Жереми Шарди — 6:4, 6:4, 6:3.



Матч продлился 2 часа 9 минут. Рублёв выполнил 11 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 21. Шарди 21 раз подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из восьми.



Во втором круге Андрей сыграет с победителем матча Таро Дэниэл (Япония) — Грегуар Баррер (Франция).



Открытый чемпионат США продлится до 13 сентября. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе — испанец планирует выступить на «Ролан Гаррос».

Хачанов отыгрался со счёта 0:2 в матче с Синнером и пробился во второй круг US Open