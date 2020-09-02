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Россиянка Кудерметова програла польской сопернице и вылетела из US Open

Россиянка Кудерметова програла польской сопернице и вылетела из US Open
Теннис / US Open 2020 0

На 12-м корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» состоялся матч первого круга в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США между россиянкой Вероникой Кудерметовой и представительнцией Польши Игой Свёнтек. Встреча завершилась победой Свёнтек со счётом 6:3; 6:3.

Кудерметова сделала четыре эйса и выиграла 58 очков, на счету Свёнтек один эйс и 69 выигранных очков. Польская спортсменка во втором круге сыграет с победительницей пары американок Сачии Викери и Тэйлор Таунсенд. Вероника Кудерметова покидает турнир. Наивысшее достижение 23-летней Вероники Кудерметовой в турнирах «Большого шлема» — выход в третий круг «Ролан Гаррос» в 2019 году. Ига Свёнтек в том же турнире добралась до четвёртого круга.

US Open (ж). 1-й круг
02 сентября 2020, среда. 02:30 МСК
Ига Свёнтек
53
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Вероника Кудерметова
42
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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