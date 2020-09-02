Даниил Медведев уверенно обыграл Дельбониса в первом круге US Open
Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг US Open. В стартовом матче турнира россиянин встретился с аргентинцем Федерико Дельбонисом, которого обыграл со счётом 6:1, 6:2, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. Россиянин совершил 4 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов.
В следующем круге Медведев встретится с австралийцем Кристофером О'Коннелли, который в своём матче первого круг обыграл серба Ласло Джере.
Ранее во второй круг турнира прошли Андрей Кузнецов и Андрей Рублёв.
Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $53 400 000. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.
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