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Даниил Медведев уверенно обыграл Дельбониса в первом круге US Open

Даниил Медведев уверенно обыграл Дельбониса в первом круге US Open
Теннис / US Open 2020 0

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг US Open. В стартовом матче турнира россиянин встретился с аргентинцем Федерико Дельбонисом, которого обыграл со счётом 6:1, 6:2, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. Россиянин совершил 4 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов.

В следующем круге Медведев встретится с австралийцем Кристофером О'Коннелли, который в своём матче первого круг обыграл серба Ласло Джере.

Ранее во второй круг турнира прошли Андрей Кузнецов и Андрей Рублёв.

Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $53 400 000. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.

US Open (м). 1-й круг
02 сентября 2020, среда. 04:30 МСК
Федерико Дельбонис
79
Аргентина
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		2 4    
6 		6 6    
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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