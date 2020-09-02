Екатерина Александрова вышла во второй круг US Open, обыграв Ким Клейстерс

Российская теннисистка Екатерина Александрова с победы стартовала на US Open. В матче первого круга ей удалось одержать победу над представительницей Бельгии Ким Клейстерс со счётом 3:6, 7:5, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. За это время россиянка совершила 5 эйсов, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов. На счету Клейтерс 4 эйса, 7 двойных ошибок и 3 брейк-пойнта.

Во втором круге Александрова сыграет с американкой Кэти Макнелли, которая в своём матче первого круга обыграла словачку Викторию Кужмову.

Ранее во второй круг турнира вышли Маргарита Гаспарян и Анна Калинская.

Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53 400 000.