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Екатерина Александрова вышла во второй круг US Open, обыграв Ким Клейстерс

Екатерина Александрова вышла во второй круг US Open, обыграв Ким Клейстерс
Теннис / US Open 2020 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова с победы стартовала на US Open. В матче первого круга ей удалось одержать победу над представительницей Бельгии Ким Клейстерс со счётом 3:6, 7:5, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. За это время россиянка совершила 5 эйсов, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов. На счету Клейтерс 4 эйса, 7 двойных ошибок и 3 брейк-пойнта.

Во втором круге Александрова сыграет с американкой Кэти Макнелли, которая в своём матче первого круга обыграла словачку Викторию Кужмову.

Ранее во второй круг турнира вышли Маргарита Гаспарян и Анна Калинская.

Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53 400 000.

US Open (ж). 1-й круг
02 сентября 2020, среда. 04:55 МСК
Ким Клейстерс
Бельгия
Ким Клейстерс
К. Клейстерс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 1
3 		7 6
         
Екатерина Александрова
29
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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