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Серена Уильямс установила рекорд US Open

Серена Уильямс установила рекорд US Open
Теннис / US Open 2020 0

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, обыгравшая в стартовом раунде Открытого чемпионата США соотечественницу Кристи Анн со счётом 7:5, 6:3, установила рекорд турнира по количеству выигранных матчей для женщин в Открытой эре. Для бывшей первой ракетки мира это 102-я победа на US Open. По этому показателю она обошла Крис Эверт (101), сообщает ESPN.

Во втором круге Уильямс сыграет с представительницей России Маргаритой Гаспарян.

Серена Уильямс — шестикратная победительница US Open в одиночном разряде (в последний раз — в 2014 году). Кроме того, она дважды выигрывала Открытый чемпионат США в парном разряде. Турнир «Большого шлема» в Нью-Йорке завершится 14 сентября.

Серена Уильямс сыграет с россиянкой Гаспарян во втором круге US Open
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