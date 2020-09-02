Доминик Тим и Адриан Маннарино оштрафованы за неспортивное поведение на US Open

Австрийский теннисист Доминик Тим и представитель Франции Адриан Маннарино получили штрафы на Открытом чемпионате США за нарушение коронавирусного протокола турнира, сообщает ESPN. Спортсмены наказаны за «неспортивное поведение».

Маннарино оштрафовали на $ 2500, Тима — на $ 1500. Источник, в частности, сообщает, что Доминик был наказан за нарушение его командой правила об обязательном ношении маски в «пузыре».

У женщин штрафы получили испанка Паула Бадоса и Аранча Рус из Нидерландов. Они обязаны заплатить по $ 3000 за подсказки тренеров, которые запрещены на турнирах «Большого шлема». Мэйджор в Нью-Йорке завершится 14 сентября.

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