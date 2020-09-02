Доминик Тим и Адриан Маннарино оштрафованы за неспортивное поведение на US Open
Австрийский теннисист Доминик Тим и представитель Франции Адриан Маннарино получили штрафы на Открытом чемпионате США за нарушение коронавирусного протокола турнира, сообщает ESPN. Спортсмены наказаны за «неспортивное поведение».
Маннарино оштрафовали на $ 2500, Тима — на $ 1500. Источник, в частности, сообщает, что Доминик был наказан за нарушение его командой правила об обязательном ношении маски в «пузыре».
У женщин штрафы получили испанка Паула Бадоса и Аранча Рус из Нидерландов. Они обязаны заплатить по $ 3000 за подсказки тренеров, которые запрещены на турнирах «Большого шлема». Мэйджор в Нью-Йорке завершится 14 сентября.
2-й день US Open. Победа Хачанова в 5 сетах. Медведев и Рублёв идут дальше. Как это было
- 2 сентября 2020
-
09:35
-
09:21
-
09:09
-
08:51
-
08:37
-
08:26
-
08:20
-
08:08
-
06:49
-
06:21
-
04:14
-
02:22
-
01:58
-
01:30
-
00:13
- 1 сентября 2020
-
23:44
-
23:25
-
23:17
-
23:00
-
22:06
-
21:09
-
21:03
-
19:46
-
18:30
-
17:49
-
16:46
-
15:39
-
15:05
-
14:23
-
13:54
-
13:43
-
13:20
-
12:56
-
12:28
-
12:16
Партнерский контент