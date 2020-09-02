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Александрова: Клейстерс — легенда. Я просто счастлива

Александрова: Клейстерс — легенда. Я просто счастлива
Теннис / US Open 2020 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась впечатлениями от выхода во второй круг Открытого чемпионата США. На старте соревнований она одержала победу над представительницей Бельгии Ким Клейстерс со счётом 3:6, 7:5, 6:1.

«Это было потрясающе. Ким — легенда. Тот факт, что мне удалось победить её, означает так много для меня. Это великолепный опыт. Я просто счастлива. Она играла невероятно здорово. Я просто сказала себе, что нужно бороться за каждое очко и не важно, проигрываю я или выигрываю. Нужно было сохранять концентрацию в каждом моменте», — приводятся слова Александровой на официальном сайте тура.

Во втором круге Александрова сыграет с американкой Кэти Макнелли. Турнир завершится 14 сентября.

Екатерина Александрова вышла во второй круг US Open, обыграв Ким Клейстерс
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