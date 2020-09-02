Ким Клейстерс прокомментировала поражение в матче с россиянкой Александровой на US Open

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Ким Клейстерс прокомментировала поражение в матче первого круга US Open с россиянкой Екатериной Александровой со счётом 6:3, 5:7, 1:6.

«Я уже давно здесь без игровой практики. Я очень долго тренировалась в „пузыре“, почти две недели, и за это время не сыграла ни матча. Я была рада наконец выйти на корт и сыграть. Мы играли поздно, но это всё равно было весело. Я наслаждалась игрой. Моя соперница — великолепная теннисистка. Мы показали отличный теннис. Это самое главное — стараться показать хорошую игру.

Думаю, у меня была пара шансов в начале второго сета, когда у меня появились брейк-пойнты. Но я немного неудачно сработала ногами, когда она отправила мяч коротко, и ошиблась. Затем Александрова стала гораздо лучше подавать. Принимать она тоже стала лучше. В третьей партии она здорово видела мяч и всё время попадала в цель.

Это процесс. Именно так я сказала себе, когда приняла этот вызов. Я понимала, что впереди будет упорная работа и поражения. Это часть процесса. Посмотрим, что будет дальше. Если честно, я сама не знаю. Увидим. Это странный год. Когда я вернулась на корт в Дубае и Монтеррее, то радовалась, что буду играть больше и семья будет путешествовать со мной. Но этого не произошло. Посмотрим, что нас ждёт в будущем", — цитирует Клейстерс официальный сайт тура.