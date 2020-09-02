Серена Уильямс — о рекорде: я не так сильно это ценю, к сожалению

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от выхода во второй круг Открытого чемпионата США. На старте соревнований она обыграла соотечественницу Кристи Анн со счётом 7:5, 6:3.

«В начале матча мне нужно было найти свой ритм. Первый круг всегда получается непростым для меня. Кристи выполняет прекрасные удары. Она действует разнообразно, использует различные удары. Просто не знаешь, чего ожидать. Она играла действительно здорово. Я уступала с брейком и стала бороться за каждое очко.

Я хотела сохранять концентрацию с первого до последнего очка. Я проиграла несколько матчей, когда буквально один розыгрыш менял ход встречи, провела немало упорных поединков. Я сказала себе, что хочу быть Сереной, которая сосредоточена с первого и до последнего розыгрыша, несмотря ни на что", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.

Серена побила рекорд Крис Эверт, выиграв свой 102-й матч на US Open.

«Странно получается, что каждый раз, когда я приезжаю сюда, мне говорят, что я побила ещё какой-то рекорд. Думаю, я не так сильно это ценю, к сожалению. Но я на турнире „Большого шлема“, так что не время концентрироваться на рекордах, когда я думаю о победе на US Open», — сказала Уильямс.