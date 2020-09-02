Гарбинье Мугуруса посвятила победу Карле Суарес-Наварро, у которой диагностирован рак

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, обыгравшая в первом круге Открытого чемпионата США японку Нао Хибино со счётом 6:4, 6:4, посвятила победу соотечественнице Карле Суарес-Наварро, у которой была диагностирована лимфома Ходжкина (рак лимфатической системы).

«Когда подобные вещи случаются с такими людьми, мне становится очень грустно. Я знаю, что она смотрела мою игру. Мы немного общались. Я посвящаю победу ей. Хочу, чтобы она чувствовала нашу поддержку, мою поддержку. Я постараюсь встретиться с ней», — приводит слова Мугурусы Tennis.

Во втором круге Мугуруса встретится с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой. US Open завершится 14 сентября.

Теннисный сезон был прерван в середине марта из-за пандемии коронавируса. Соревнования возобновились в начале августа.