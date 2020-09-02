Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от матча с Ариной Соболенко на US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала об ожиданиях от матча с соотечественницей Ариной Соболенко во втором круге Открытого чемпионата США.
«Я рада такому испытанию. В прошлом году мы провели великолепный матч. Это была игра высокого качества, но она сложилась не в мою пользу. Чувствую, что в этом году у меня прекрасная возможность оценить свой уровень в матче с ней.
Это будет отличный вызов для меня. Арина — настоящий боец. Она демонстрирует прекрасный теннис. С нетерпением жду нашей встречи", — приводит слова Азаренко официальный сайт WTA-тура.
В первом круге Азаренко разгромила Барбару Хаас из Австрии со счётом 6:1, 6:2, а Соболенко победила француженку Осеан Доден — 7:6 (7:1), 6:4.
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