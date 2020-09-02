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Гаске, Флипкенс и будущий соперник Рублёва попали под строгий протокол US Open из-за Пэра

Гаске, Флипкенс и будущий соперник Рублёва попали под строгий протокол US Open из-за Пэра
Теннис / US Open 2020 0

Французы Ришар Гаске и Грегуар Баррер, а также представительницы Бельгии Кирстен Флипкенс и Исалин Бонавентюр вошли в число семи человек, который попали под более строгий коронавирусный протокол на Открытом чемпионате США, сообщает AP. Они контактировали с французом Бенуа Пэром, заразившимся коронавирусом.

Ранее стало известно, что новый протокол ограничений на US Open из-за контакта с Пэром подписали французы Адриан Маннарино, Эдуард Роже-Васслен и Кристина Младенович.

Баррер во втором круге сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.

Ранее Маннарино рассказал, что по более строгому протоколу ему разрешено только участвовать в матчах и тренировках, он не может самовольно покидать комнату или пользоваться общими помещениями.

Маннарино, контактировавшему с Пэром, запрещают пользоваться лифтом и выходить на балкон
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